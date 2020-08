Calcio, Salvini: "Buon senso far ripartire campionato al centro-Sud"

"Una proposta di buon senso". Così Matteo Salvini a 'Radio Kiss Kiss' sull'ipotesi di far ripartire il campionato di calcio a porte chiuse solo nei campi del centro Sud. "Chiarisco che a me non interessa tornare a tifare domani mattina, ma il calcio dà lavoro a tantissime persone, che non sono Ronaldo o Ibra o Mertens ma giardinieri, preparatori atletici, ragazzi che prendono 800-mille euro al mese. Prima riparte il calcio professionistico, prima tornano a respirare tutte le piccole società sportive".

"Non è solo un problema di Milano o di Napoli - sottolinea il leader leghista -. Ci sono tante persone che lavorano attorno al calcio. Mi riferisco alle tante piccole società sportive. Ci sono tanti campetti in tutta Italia che rischiano di chiudere... E' un ragionamento che interessa i nostri figli e i nostri posti di lavoro".

Quanto all'operato del ministro Spadafora Salvini è netto: "Lo lascio giudicare agli addetti al lavoro e non ne ho sentito nessuno contento. Mi sembra che qualcuno usi il mondo delle sport e del calcio per coprire altri problemi. Non è che bloccando a oltranza il calcio si risolvono i problemi di tutti gli italiani... Mi sembra che qualcuno abbia una sorta di pregiudizio nei confronti del calcio".