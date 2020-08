Salvini: "Ripartire da imprese, ok a condono se serve"

Foto Ipa/Fotogramma

Bisogna ripartire "dalle imprese con velocità e semplicità, se serve anche condonando". Così Matteo Salvini in videoconferenza con il parlamentari campani della Lega. Per il segretario leghista occorre "azzerare il passato, incassare il possibile e costruire il futuro dando liquidità alle aziende".

"Se la liquidità non arriva dalle istituzioni ci sono altre istituzioni malavitose pronte a entrare come soci di maggioranza in alberghi, bar, ristoranti, attività commerciali. Se lo Stato non fa in fretta arriva la camorra", evidenzia Salvini.

In vista della riapertura delle attività "aspettiamo da governo e Inail i protocolli: il governo deve fornire prescrizioni per riaprire in sicurezza", dice il leader della Lega.