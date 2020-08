Sondaggio: crescono Lega e M5S, in calo il Pd

La Lega sale, il Partito Democratico scende. E' quanto emerge da un sondaggio sugli orientamenti di voto degli italiani effettuato da Swg per il Tg di La7. La Lega di Matteo Salvini è sempre il primo partito al 27,8%, in crescita dello 0,5% rispetto a una settimana fa. Alle sue spalle c'è ancora il Pd, che però perde lo 0,7% attestandosi al 19,5%. Il Movimento 5 Stelle fa segnare un +0,5% e si porta al 16,7% davanti a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 14,6% (-0,3%). Trend positivo per Forza Italia al 6% (+0,7%), leggera flessione per Sinistra Italiana (3,1%, -0,2%) e Italia Viva (2,7%, -0,3%).