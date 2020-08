Toti: "Dal 18 maggio Liguria intenzionata a riaprire tutto"

Foto Fotogramma

''Stasera, alle 18, noi Regioni vedremo il governo. Ci saranno il premier Conte, Speranza e Boccia". Lo dice Giovanni Toti, governatore della Liguria, a 'Un giorno da pecora', spiegando che in Liguria dal 18 maggio è intenzionato a riaprire tutto, comprese le spiagge. "E' nostra intenzione -sottolinea- dal 18 maggio in poi far riaprire tutto. Vale per i ristoranti sulla spiaggia come quelli in città. Per riprendere la normalità. Aspettiamo le linee guida''.

Toti racconta come sta vivendo il lockdown: "Sto girando tutti i ristoranti sotto casa per prendere cibo da asporto". E scherza su quanto mangiato ieri sera come documentato sui social: ''Era la classica carne grigliata che si mangia nei ristoranti brasiliani. Ho pensato di mangiare proteine, visto che faccio il tapis roulant. E sono andato dal ristorante brasiliano sotto casa''.