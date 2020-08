Bersani: "Conte non è Roosevelt ma lo martellano tutti i giorni"

(Fotogramma)

"Conte non è Roosevelt, ma lo stanno martellando ai fianchi. Questi colpi indeboliscono il governo ma indeboliscono anche chi dà i colpi. Chi attacca tutti i giorni in modo eccessivo non pensi di guadagnarci: ci troviamo nel deserto e la traversata sarà lunga". Sono le parole di Pierluigi Bersani, ospite a DiMartedì.

"Conte ma ha tante persone contro. Sanno che non possono dargli il colpo del ko, quindi lo martellano ai fianchi tutti i giorni così al round giusto potranno trovare una soluzione. Ma fanno i conti senza l’oste: gli italiani. Il presidente del Consiglio ha una maggioranza politicamente irrisolta, sta cercando di uscirne. Quando hai da fare un decreto che deve rispondere ad esigenze bestiali non è facile. Ma bisogna tenerselo questo governo", aggiunge.

"Nei provvedimenti adottati per fronteggiare la crisi "ci saranno pure stati dei limiti, ma il governo si è trovato a correre una gara di Formala 1 su un'utilitaria. Nessuno può dire che il governo nella gestione di questa epidemia è venuto meno. Infatti i paesi ci usano come modello", afferma ancora.