Regolarizzazioni, Orfini: "Da M5S posizione assurda"

Fotogramma

"Il M5S dice che bisogna essere inflessibili con chi sfrutta gli esseri umani. E con questo argomento blocca da giorni la regolarizzazione dei migranti che spezzerebbe proprio quel meccanismo di sfruttamento. Una posizione per me assurda e irricevibile. E spero non solo per me". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini del Pd.