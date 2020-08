Rosato: "Iv con governo, ma si chiuda stagione dei proclami"

Fotogramma

"Noi sosteniamo con piacere il nostro Governo perché siamo consapevoli che bisogna lavorare tutti insieme in questo momento, ma chiediamo agli amici che stanno con noi al Governo di chiudere la stagione degli annunci e cominciare la fase di cose concrete che vanno prima fatte e poi proclamate, ne abbiamo assolutamente bisogno”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, intervenendo a IV live mattina sulla pagina Facebook di Italia Viva.

“Il Paese non può attendere ulteriormente, oggi giustifichiamo tutto con la pandemia, tra tre mesi nessuno giustificherà nulla, perché chi ha perso il lavoro, chi ha dimezzato il fatturato continuando ad avere costi fissi non avrà più pazienza, quindi dobbiamo mettere in campo misure efficaci da subito”, conclude.