Conte: "Bonus vacanze fino a 500 euro"

Per il turismo è stato predisposto "un bonus vacanze fino al massimo di 500 euro fruibile da tutte le famiglie con Isee inferiore a 40mila euro. Inoltre c'è un fondo per il turismo da 150 milioni e un fondo per la promozione del turismo da 20 milioni". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul dl Rilancio.

Sul punto è intervenuto anche il Mibact. ''Il decreto legge Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri contiene un corposo pacchetto turismo da 4 miliardi di euro per finanziare importanti misure per il sostegno di uno dei settori più gravemente colpiti dall’emergenza Coronavirus'', si legge in una nota. ''Tutti i settori hanno sofferto duramente in questa crisi -ha dichiarato il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini- ma il turismo è quello che ha pagato maggiormente le conseguenze dell’epidemia''.

''Il decreto Rilancio -ha detto Franceschini- prevede interventi per sostenere le imprese: dai crediti di imposta per gli affitti; all’esenzione dell’Imu per gli alberghi, agriturismi, campeggi e le altre imprese ricettive; ai contributi a favore delle aziende con grandi perdite di fatturato agli interventi a fondo perduto per agenzie di viaggio e tour operator; ai fondi per salvaguardare il brand italiano; sino al rafforzamento delle indennità per i lavoratori stagionali e degli ammortizzatori sociali, così come i significativi contributi per la sanificazione e l’adeguamento delle strutture alle prescrizioni sanitarie".

"Senza scordare la promozione turistica, che avrà fondi destinati al turismo interno a partire dal bonus vacanze, che da solo vale circa 2,4 miliardi di euro, e alle tante semplificazioni come quella per i tavolini di bar e ristoranti che incentiveranno i consumi all’esterno per una ripresa più sicura'', ha concluso. Franceschini, illustrerà domani alle 11.30 in conferenza stampa su Zoom il quadro completo delle misure adottate.