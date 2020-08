Guerini: "Nel decreto l'arruolamento di 70 medici e 100 infermieri militari"

(Fotogramma)

Nel decreto legge che sarà approvato nelle prossime ore ci sarà anche "la misura di arruolamento temporaneo di ulteriori 70 medici e 100 infermieri a favore di Forze Armate e carabinieri". Lo ha anticipato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, in audizione in Commissioni Difesa di Camera e Senato sull'emergenza coronavirus, spiegando che il nuovo potenziamento del personale sanitario militare servirà anche a "programmare più agevolmente la turnazione del personale". "Siamo fieri e orgogliosi del contributo che la Difesa sta fornendo al Paese. Un ringraziamento va agli uomini e alle donne delle Forze Armate, all'Arma dei Carabinieri e al personale civile della Difesa per la straordinaria prova che stanno affrontando in un'emergenza eccezionale". Il ringraziamento di Guerini va anche ai militari in missione, conclude, "impegnati fuori dai confini nazionali".

"L'attenzione va posta sulla ripresa delle attività operative, non appena le condizioni lo consentiranno, dal momento che l'attuale scenario di sicurezza internazionale non presenta in prospettiva una evoluzione positiva ed è al contrario al rischio di ulteriori aggravamenti in considerazione dell'impatto economico e sociale della crisi epidemica, che in molti casi insiste su situazioni connotate da croniche condizioni di dissesto sociale, economico e governativo". In sintesi c'è "il rischio concreto di pericolosi fenomeni risorgenti di instabilità quali il terrorismo, l'immigrazione illegale, il crimine organizzato, che incideranno direttamente sui nostri interessi di sicurezza".