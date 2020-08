De Luca: "Chi porta mascherina al collo è imbecille doppio"

Fotogramma

"Noi dobbiamo combattere gli imbecilli doppi: l'imbecille normale è quello che non porta la mascherina, poi c'è l'imbecille doppio che è quello che porta la mascherina, ma la porta appesa al collo come un ciondolo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina all'inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva del Covid Hospital di Boscotrecase (Napoli). Ricordando che in Campania "l'uso della mascherina è obbligatorio", De Luca ha spiegato che chi non indossa correttamente la mascherina "è scemo due volte, perché si prende il fastidio e non si prende neanche la tutela sanitaria".

"Se ho apprensione per i dati dei prossimi giorni? Io ho i brividi addosso, altro che apprensione", ha detto ancora De Luca continuando: "In questo fine settimana - ha spiegato De Luca - sapremo quali sono le ricadute della riapertura del 4 maggio. Dopo due settimane ci sarà l'incubazione del virus e sapremo se ci sarà qualche focolaio che si riprende. Ovviamente noi ci siamo preparati a tutto".

Sulle ulteriori riaperture dal 18 maggio in poi, De Luca ha ribadito che "prendiamo atto innanzitutto delle linee guida che approva il Governo sulla base delle indicazioni dell'Istituto superiore di sanità. Quella è la traccia alla quale dovremo attenerci".