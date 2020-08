Meloni: "Non sappiamo nulla del decreto 'ritardo', il governo litiga"

(fotogramma)

"Non so nulla del 'decreto ritardo', più che rilancio, il governo litiga, mentre noi non sappiamo nulla". Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a 'l'Aria che tira', su La7, ricordando come "le nostre proposte non sono mai state prese in considerazione dal governo". "Mi pare una questione ideologica, Bellanova che minaccia dimissioni perché non regolarizziamo gli immigrati, ma non le minacci perché gli italiani non hanno la cassa integrazione", aggiunge.