Renzi: "Orgoglioso delle battaglie di Bellanova"

"Fiero e orgoglioso delle battaglie di Teresa Bellanova". Lo scrive su twitter Matteo Renzi dopo l'intervento della ministra delle Politiche Agricole che, parlando in conferenza stampa delle regolarizzazioni, ha affermato commossa: "Voglio sottolineare un punto per me fondamentale, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili. Da oggi possiamo dire che lo Stato è più forte del caporalato".

"Grazie a Teresa Bellanova, anche per la passione che mette nel suo lavoro...'', le parole del premier Giuseppe Conte subito dopo la dichiarazione della ministra.

"Dignità per gli invisibili" e la ministra Bellanova si commuove (Video)