Fotogramma /Ipa

"Siamo in tempi di distanziamento sociale. Uno come lui dovrebbe essere tenuto lontano dalle istituzioni. Per salvaguardare la salute della democrazia". Così all'Adnkronos il vignettista Vauro Senesi, commenta le parole in Aula del leghista Alessandro Pagano, che ha definito 'neo terrorista' Silvia Romano.