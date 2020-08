Delrio: "Al governo serve un cambio di passo, per tutti"

(Fotogramma)

"Se si deve cambiare qualche ministro non ci interessa, ci interessa velocizzare la Cassa integrazione. A noi interessa che si lavori bene e presto, non ci interessano rimpasti o un nuovo governo, ma che si faccia bene". Lo ha detto Graziano Delrio a Agorà.

"Mi interessa che se si discute su una cosa che si è approfondita si arrivi rapidamente a decidere in sintonia con i tempi del Paese, un cambio di passo ci vuole per tutti", ha spiegato il capogruppo del Pd alla Camera.

"Abbiamo fatto un decreto da 55mld, che va incontro alle esigenze dei lavoratori e delle famiglie, non si può sempre ridiscutere ogni volta", ha aggiunto riferendosi al dl rilancio. "Il Paese ha bisogno di soluzioni veloci. Cerchiamo di chiarirci e arrivare fino in fondo lasciando stare scaramucce tra partiti. L'auspicio è che c'è tanto bisogno che il governo faccia bene e presto e che non bisogna perdere tempo in polemiche", ha spiegato il capogruppo del Pd alla Camera.