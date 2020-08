Fornero: "Salvini con gli occhiali? E' un sosia"

Foto Fotogramma

"Matteo Salvini non perde un'occasione per dire la cosa sbagliata, anche adesso che si è messo il look da professorino" con gli occhiali "che si è messo per darsi una parvenza, per far dimenticare l'immagine di sé con le felpe o a torso nudo sulle spiagge, che era veramente abbastanza brutta". Lo ha detto Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro del governo Monti, a 'Un giorno da pecora' su Radio 1.

"Mi viene il dubbio che ogni tanto il Salvini vero lo chiudano in una stanza e mandino in giro un sosia buonista con gli occhiali". Un'operazione curata da Giorgetti? "Sì...-ha replica Fornero- a chi tiene al partito, ha buonsenso e senso delle istituzioni, fa dispiacere che il partito sta perdendo, e sta perdendo per una perdita attribuibile al capo".

La ministra Bellanova commossa ieri nella conferenza stampa con il premier Conte "l'ho vista e ho anche apprezzato", ha detto Fornero, perché "c'è stato un momento di emozione, che è successo anche a me. Succede anche agli uomini anche se poi si vergognano, ma non sono attaccati come sono attaccate le donne e questo la dice lunga sull'incultura italiana".

Colei che porta la firma della riforma delle pensioni del governo Monti ricorda che "la gola mi si chiuse non per un fatto meccanico ma emotivo quando parlai dei sacrifici e pensai ai non pochi sacrifici fatti dai miei genitori" mentre a Bellanova è successo "per un fatto positivo, si è immedesimata, penso abbia rivissuto il suo passato. Era un'emozione da condivisione". D'altronde, "una persona senza emozioni è una persona povera". Fornero si è detta "molto contenta" che in un'intervista Bellanova mostri di preferire l'accostamento a lei stessa che non a Matteo Salvini.