Berlusconi: "Bombola ossigeno serve ora, non quando Italia è morta"

(Fotogramma)

"Io avrei sospeso tutti i pagamenti delle tasse per il 2020, il rinvio di poche settimane adottato dal governo non cambia nulla. Credo si debba fare tutto il necessario adesso, subito, per evitare il collasso delle imprese e la perdita di posti di lavoro. La bombola di ossigeno deve arrivare quando serve, non quando il paziente è morto". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Stasera Italia.

"Se le imprese chiudono la spirale è pericolosissima con chiusure, licenziamenti, meno gettito fiscale. Dobbiamo assolutamente salvare imprese e lavoro", ha sottolineato il leader di FI.

"Dobbiamo assolutamente salvare ristoranti e bar e consentirgli di sopravvivere fino alla ripresa. La soluzione non va cercata discutendo di mezzo metro più o meno quanto aiutando gli imprenditori concretamente con contributi a fondo perduto, agevolazioni fiscali, blocco delle tasse e prolungamento della Cassa integrazione per i dipendenti", ha aggiunto. "Nell'ultimo decreto non ho visto i mille euro per i medici e gli infermieri, dobbiamo vergognarci per questo", ha detto ancora.