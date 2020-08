D'Incà: "In arrivo dl semplificazione"

Fotogramma

"Sulla semplificazione sta per arrivare un nuovo decreto. Questa è la volta del taglio, tutti i ministri hanno voglia di dare un rilancio di semplicità. La burocrazia deve essere una parola amica del cittadino". Così il ministro M5S per i Rapporti col Parlamento Federico D'Incà, in collegamento con 'Agorà' su Rai3.

Nel fondo emergenza per la cultura e lo spettacolo, spiega quindi D'Incà, "è stato messo un miliardo, andremo a coprire le esigenze di quel comparto importantissimo".

I dati per la ripartenza "stanno arrivando in queste ore, a volte ci sono stati alcuni protagonismi di troppo da parte di alcuni presidenti di Regione", dice ancora ad 'Agorà'. "Devono mettersi in testa che occorre lavorare, cercare di dare i dati scientifici al Comitato tecnico scientifico" in modo da poter "verificare giorno dopo giorno lo stato dell'epidemia nel nostro Paese", ha aggiunto.