Rai: Laganà, 'diritti lavoratori valgono più di tornata nomine, giusto contratto al 1° punto'

"Dato che i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori valgono ben più che l'ennesima tornata di nomine, la questione del giusto contratto non può essere trattata così 'tra una nomina e l'altra' come ha giustamente ricordato il consigliere Rossi. E allora se si fa sul serio, e si ha ancora consapevolezza delle priorità, io chiederò di discutere e ratificare il giusto contratto come primo punto all'ordine del giorno. Spero che anche gli altri consiglieri siano d'accordo". Lo dice all'Adnkronos, il consigliere Rai, Riccardo Laganà, a pochi minuti del consiglio di amministrazione che all'ordine del giorno le nomine di direttori di rete e testate così come delle controllate Rai.