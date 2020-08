Conte: "Lombardia combatte battaglia dura, riapertura con attenzione"

(Fotogramma)

"Il piano nazionale di monitoraggio è molto sofisticato, non mi risultata che altri Paesi abbiano fatto un lavoro così articolato. È questo piano che ci permette di affrontare con fiducia la fase 2". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

"In questo momento è chiaro che la Lombardia sta combattendo la battaglia più dura, si trova nella fascia del rischio moderato e presenta un livello alto di saturazione delle terapie intensive, sebbene in discesa", dice il premier. "Consiglio ai lombardi di essere attenti. Le misure di distanziamento sociale sono importantissime. Noi non abbiamo motivo di dire alla Lombardia: non apri. La Lombardia può decidere di aprire, come del resto ogni regione. Se la curva è salita e scappa al controllo, siamo pronti a intervenire. Lo farà responsabilmente Fontana, ma in ogni caso c'è una clausola di salvaguardia che consente al governo di intervenire".