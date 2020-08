Fase 2, Conte: "Mascherina va indossata"

(Fotogramma)

''Raccomandiamo di portare sempre la mascherina, di metterla sempre al chiuso ma anche all'aperto se non c'è possibilità di rispettare le distanze''. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a palazzo Chigi. ''Stiamo attenti, le misure di distanziamento sociali comunque sono importantissime. Bisogna portare sempre appresso una mascherina. Uno può anche pensare di non poter prendere un autobus, di dover fare una passeggiata, poi si trova di colpo in una via affollata e tira fuori la mascherina...''.