Fase 2, Salvini: "Governo dimentica i concessionari auto"

(Fotogramma)

"Il governo dimentica il settore Automotive. I concessionari italiani sono circa 1.500 e contano su 120mila collaboratori. Il settore garantisce ogni anno quasi il 18% delle entrate erariali dello Stato, eppure Conte, Pd, Renzi e 5Stelle non hanno previsto alcun investimento serio per aiutare il comparto". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

"Il governo ha ignorato richieste di buonsenso come la detraibilità dell'Iva delle spese per le autovetture per imprenditori e professionisti, come peraltro avviene all'estero e permetterebbe di cambiare parco auto con mezzi più efficienti e meno inquinanti. Governo, sveglia!”.