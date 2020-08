Governatori Lega: "Governo smetta di criticare operato Regioni"

Foto Fotogramma

“Il Governo la smetta di continuare a mettere in discussione le Competenze delle Regioni. Ricordiamo che proprio grazie alle Regioni nel momento di massima allerta si è provveduto a mettere in campo misure di contenimento efficaci e, sempre grazie alle Regioni, è possibile da lunedì prevedere le riaperture con linee guida attuabili". Così i governatori della Lega Massimiliano Fedriga, Luca Zaia, Attilio Fontana, Donatella Tesei, Maurizio Fugatti, Christian Solinas. "Se c’è qualcuno o qualcosa da mettere in discussione in questo momento è sicuramente l’operato del Governo non delle Regioni", affermano i governatori leghisti.

Sul rapporto con le Regioni si è soffermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di questa sera a Palazzo Chigi: "Passata l'emergenza", ha detto il premier riferendosi al riparto di competenze con le Regioni, "dobbiamo riflettere, fare un dibattito pubblico e valutare con tutte le forze politiche se si può migliorare qualcosa su questo tema''.