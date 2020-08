Meloni: "Il 2 giugno rispetteremo regole, evento di libertà e orgoglio"

(Fotogramma)

"Il prossimo 2 giugno daremo voce a milioni di italiani che chiedono libertà e orgoglio. Sarà un’iniziativa non tradizionale che permetterà il pieno rispetto di regole e disposizioni per la sicurezza. Tenetevi pronti". Lo scrive Giorgia Meloni leader di Fdi su Facebook, e spiega in un video che il 2 giugno "è il giorno in cui gli italiani tornano a parlare di libertà e di orgoglio", con un evento che "ovviamente vorremmo condividere con tutto il centrodestra".

Il tutto nel rispetto delle regole sulla distanza tra le persone e sul divieto di spostamenti tra regioni, ma ciò "non significa che con la fantasia non si possano trovare gli strumenti per manifestare il proprio dissenso verso un governo che ha limitato la libertà degli italiani a colpi di decreto, che non ha ancora dato alle aziende le risposte di cui hanno bisogno per che sta lì a occuparsi delle sanatorie indiscriminate degli immigrati clandestini e della scarcerazione di centinaia di boss mafiosi. Vogliamo dire che la pazienza è finita".