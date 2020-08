Salvini: "Il 2 giugno in piazza per dare voce agli italiani"

(Fotogramma/Ipa)

La manifestazione del 2 giugno è ''l'inizio di un percorso. Siccome è una data importante, la festa della Repubblica, come Lega abbiamo organizzato un lungo lungo tricolore che a distanza potrà essere tenuto in mano rappresentando questo splendido Paese da Nord a Sud, con le sue idee proposte e sofferenze. Quindi, nessun caos o assembramento. Ne approfitteremo per raccogliere generi alimentari e vestiti da distribuire alle parrocchie romane. Sarò solo la prima di una serie di iniziative, senza assembramenti e confusione...''. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. ''Sarà una manifestazione per i cittadini di Roma e del Lazio per celebrare il nostro Paese in maniere composta ed educata'', ha assicurato il leader della Lega.

''Noi ci siamo, e siamo al fianco di tutti quei cittadini che non stanno rispettando. In Parlamento ce la metteremo tutta. Siamo persone perbene, buoni sì ma la pazienza degli italiani è arrivata al limite. Se continueranno a non ascoltarci, la piazza torna ad essere la nostra forza, la nostra voce''. ''Noi vogliamo aiutare gli italiani a vivere, a tornare a lavorare, al di là delle differenze e delle bandiere di partito. Il 2 giugno ci vediamo in piazza per dare voce agli italiani''.

"Vi ringrazio perché la nostra forza siete voi. Hanno provato a cancellarci, non ci riescono e non ci riusciranno, perché siamo, perché siete, un grande popolo. Viva l'Italia, viva la libertà...''.