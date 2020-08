Fase 2, Conte a Italia Viva: 'proposte già sul tavolo'

Fotogramma

Le proposte di Italia Viva sono già arrivate sul tavolo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A quanto apprende l’Adnkronos, si tratta di un ‘pacchetto’ corposo, il premier si prenderà il tempo necessario per studiarle e valutarle. In un’ottica, viene inoltre rimarcato da fonti vicine al presidente del Consiglio, di maggioranza, perché ogni proposta - che sia di IV o di altre forze che sostengono il governo - vanno valutate insieme, per trovare una sintesi che metta d’accordo gli alleati e che siano espressione del governo nella sua interezza.