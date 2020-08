Sondaggio: Lega scende, Pd sale e si avvicina

(Fotogramma)

Lega in calo e il Pd si avvicina. E' il quadro delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7. La Lega, sempre primo partito, nelle intenzioni di voto perde lo 0,8% e scende dal 27,8% al 27%. Si assottiglia il margine sul Partito Democratico, che guadagna l'1,1% e sale al 20,6%. Il Movimento 5 Stelle cede lo 0,7% e ora vale il 16%. Passo indietro anche per Fratelli d'Italia, che cala dal 14,6% al 14%. Forza Italia scende dal 6% al 5,7%, mentre Sinistra Italia sale dal 3,1% al 3,7%. Italia Viva guadagna lo 0,3% e si attesta al 3%. Azione (2,5%) sale dello 0,1%.