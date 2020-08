Zingaretti: "Pronti a discutere con Renzi, ma sfiducia a Bonafede va respinta"

Foto Fotogramma

"No", non temo uno sgambetto di Renzi, "noi siamo pronti a discutere di tutto, anche quello che non è per la giustizia", ma "la mozione di sfiducia è totalmente strumentale e come tale va respinta". Lo ha detto Nicola Zingaretti al Tg5.

Nella maggioranza ci vogliono "meno polemiche, le persone vogliono soluzioni. Si possono avere idee diverse, esprimerle per costruire soluzioni, ma le polemiche non servono a niente", ha aggiunto il segretario del Pd.

"C'è un grande bisogno di aiuto ed è giusto che il governo si sia mosso per dare risposte, ma dentro la manovra ci sono grandi idee, come l'ecobonus per rifare gli appartamenti e i palazzi o gli investimenti per l'Università. C'è la volontà di essere vicini a chi ha bisogno e idee per il futuro", ha evidenziato parlando del Dl rilancio.