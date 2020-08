Fase 2, Mattarella firma il dl Rilancio

Fotogramma

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge rilancio, che quindi a breve verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Il decreto rilancio "è stato bollinato" dalla Rgs e sarà pubblicato "stasera in Gazzetta" quindi "da domani le risorse saranno immediatamente utilizzabili" come l'indennità per oltre 4 milioni di autonomi, aveva spiegato al Tg1 poco prima della firma il ministro dell'economia Roberto Gualtieri.