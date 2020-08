Franceschini: "Con decreto semplificazioni correggeremo codice appalti"

Il codice degli appalti "si tratta di correggerlo non di sospenderlo. Vorrebbe dire fare gare libere, chi vince vince, ci sono delle garanzie contro la corruzione, contro il rischio di inquinamento delle gare. Si tratta di correggerlo, ci stiamo ragionando, abbiamo avuto degli esempi positivi che si possono fare delle opere pubbliche in fretta come il Ponte Morandi a Genova e quindi sulla base di queste esperienze stiamo lavorando. Il decreto semplificazioni una parte sarà dedicata ad intervenire sul codice degli appalti". Lo ha annunciato il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini, ospite della puntata di 'Porta a porta' in onda questa sera. Sul comparto turismo, invece, "due miliardi e mezzo entrano diretti nel settore turistico e aiutano le famiglie" con Isee fino a 40mila euro "ad andare in vacanza".

Sulle mozioni di sfiducia ad Alfonso Bonafede che agitano il governo, Franceschini afferma: "Non ho elementi, ma sono abbastanza ottimista che domani le cose non andranno fuori dal binario della normalità. In generale, sul tema della giustizia è normale che tra le diverse componenti del governo ci siano posizioni differenti, ma finora abbiamo trovato la mediazione su tutto e continueremo così".