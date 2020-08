Calenda: "Renzi? Più retorico di Conte, meno coerente di Mastella"

Fotogramma

"La montagna ha partorito una Presidenza di Commissione. Come al solito. Più retorico di Conte, meno coerente di Mastella. Come un ottimo Presidente del Consiglio si possa ridurre a questo non lo capirò mai. Che peccato". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, subito dopo l'intervento in Aula di Matteo Renzi quando ha comunicato che Iv non voterà la sfiducia ad Alfonso Bonafede.