Meloni: "Bonafede debole verso criminalità, non può fare ministro"

"Una persona così debole nei confronti della criminalità organizzata" dopo le rivolte nelle carceri "non può rimanere a fare il ministro della Giustizia. Spero sia condiviso questo principio". Lo dice ad 'Agorà' Rai3 la leader di Fdi Giorgia Meloni, a proposito della mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che sarà discussa oggi al Senato.

Sulla mozione della Bonino Meloni osserva: "Ci sono degli elementi che non condivido, né utilizzerò i voti di Fratelli d'Italia per far alzare la posta a Matteo Renzi. Nei palazzi si dice che Italia Viva e M5S abbiano fatto questo affascinante scambio: il Movimento ha rinunciato a dire no alla sanatoria per centinaia di migliaia di immigranti clandestini in cambio del fatto che Renzi sostenesse il ministro Bonafede contro la nostra mozione".