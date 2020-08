Sibilia: "Di Battista? Lo vedrei bene candidato sindaco di Roma"

Fotogramma

Alessandro Di Battista capo politico del M5S? "Non so quale sarà la scelta di Virginia Raggi, ma Alessandro potrebbe magari pensare alla sua città e proporsi a sindaco di Roma, io ce lo vedrei benissimo, per amore della sua città potrebbe fare bene". Lo dice a di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Carlo Sibilia, sottosegretario agli Interni e deputato M5S.