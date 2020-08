Bonafede: "Chat su Salvini? Ispettori da tempo al lavoro su intercettazioni"

(Fotogramma)

"Dobbiamo ricordare che c'è un'indagine che ha portato alla luce intercettazioni che sono state inviate al ministero della Giustizia per valutare i profili disciplinari. Non mi posso esprimere, l'ispettorato sta facendo le sue valutazioni all'esito delle quali saranno prese decisioni". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ospite di 'Porta a Porta', rispondendo a una domanda sulle chat tra magistrati in cui si parla del leader della Lega Matteo Salvini, all'epoca ministro dell'Interno.

Bonafede ha quindi ribadito che "serve un confine netto tra magistratura e politica, è una battaglia che porto avanti da sempre" sottolineando inoltre che "c'è un problema di degenerazioni correntizie, l'importante è che le istituzioni reagiscano compatte".

Ancora, "è urgente intervenire con la riforma del Csm, la riforma era pronta con un'ampia convergenza nella maggioranza, poi c'è stata l'emergenza coronavirus".