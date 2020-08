Speranza alle Regioni: "Spostamenti tra Comuni confinanti solo per urgenza"

(Fotogramma)

Gli spostamenti tra Comuni e province di Regioni diverse e confinanti possono avvenire solo per motivi di urgenza. A quanto si apprende, lo ha precisato il ministro della Salute Roberto Speranza, rispondendo in una lettera alla Conferenza delle Regioni. Sui territori negli ultimi giorni c'erano state aperture sul tema, ma il governo frena e al momento la data ipotizzata per la ripresa degli spostamenti tra Regioni resta quella del 3 giugno.