Fase 2, Casellati: "Basta con dpcm calati dall'alto"

"Il Parlamento non lascia indietro nessuno, è aperto e lavora. Per questo ritengo occorra dire basta ai dpcm, calati dall'alto. Il Parlamento è aperto, il Senato è aperto. Io sono qui da quasi tre mesi, proprio per garantirne la funzionalità, il Senato non è in quarantena, sa rispondere ai cittadini in tempi brevi e bene". Lo ha detto la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati in una intervista a 'Dentro i fatti' su TgCom.