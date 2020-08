Meloni: "Non ho deriso lacrime Bellanova"

(Foto Fotogramma)

Le critiche di Boschi per le mie parole su Bellanova? "Boschi ha tentato di difendere una norma indifendibile, la sanatoria indiscriminata per 600mila immigrati clandestini, che loro continuano a chiamare 'regolarizzazione del lavoro sommerso'". Lo ha detto a 'Radio anch'io' la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Io non ho deriso le lacrime di Bellanova, ho criticato le sue lacrime. E credo di avere il diritto di farlo... Le donne in politica devono essere criticabili esattamente come tutte le altre", ha aggiunto.