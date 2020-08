Orlando: "Nessun'altra maggioranza possibile"

Fotogramma

"Non abbiamo intenzione di cambiare nulla. Vogliamo un clima diverso e lavoreremo per un clima diverso nel rapporto con le opposizioni. Ma non vediamo nessun altro tipo di maggioranza possibile: chi la vede porta fuori strada". Lo ha detto ai microfoni di 'Radio anch'io' il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando.

Il vicesegretario dem ha poi commentato le critiche del pentastellato Ricciardi alla sanità lombarda, causa ieri della bagarre in Aula: "Ha sbagliato i toni e forse anche il momento. Probabilmente in quel contesto si poteva anche sottolineare la difficoltà di alcune regioni e i limiti di alcuni modelli sanitari. Forse era più utile però metterla sulla prospettiva, sulle cose che vanno fatte", osserva l'esponente Pd.