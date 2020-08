Ricciardi (M5S): "Giorgetti si metta d'accordo con se stesso"

Foto Fotogramma

Accusare Conte "di alto tradimento si può, attaccare la giunta regionale lombarda è minare la pace istituzionale. Giorgetti si metta d'accordo anche con se stesso. L'unità nazionale si fa collaborando lealmente in Parlamento con il rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione, quando si legge un emendamento, che sia di maggioranza o di opposizione, se l'emendamento è buono si tradurrà in legge, questo è un clima di collaborazione e di pace istituzionale nella differenza e nel rispetto dei ruoli di chi rappresenta la maggioranza o l'opposizione, ma non sulle idee perché le idee non hanno paternità". Lo ha detto a Start, su SkyTg24, il deputato del M5S Riccardo Ricciardi.

Giorgetti vs Ricciardi: "Andava per conto suo"

"Questo clima di collaborazione è nato ieri - ha continuato Ricciardi -, perché fino a tre o quattro giorni fa il clima di collaborazione non mi sembrava molto avviato. Dare del dittatore a Conte e appellarsi come nuova resistenza antifascista, questo ha fatto la Lega contro Conte. La Meloni e Salvini poco più di un mese fa hanno detto che Conte era un alto traditore per il discorso del Mes e in Europa si sono astenuti sul voto del Recovery Fund. Se vogliamo creare un clima di collaborazione benissimo, però cominciamo a dimostrarlo".