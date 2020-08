Mattarella: "Giornali parte vitale del tessuto democratico"

Fotogramma

"La storia - e l'attualità - dei giornali e dell'editoria locale è parte vitale di quel tessuto democratico che ha consentito al nostro Paese di progredire nel benessere e nei diritti". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un occasione del 75/o anniversario di fondazione del quotidiano Alto Adige.

Come ribadisce il presidente della Repubblica nel saluto, pubblicato oggi dal quotidiano, "l'essenziale principio di libertà, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, trova necessaria attuazione proprio nella ricchezza che deriva dalle diversità e dalla molteplicità". Per Mattarella "l'Alto Adige-Sud Tirol, nato per iniziativa di chi aveva combattuto per la Liberazione dal nazifascismo, si è trovato nella sua vita a presidiare un altro fondamento costituzionale: la tutela delle minoranze, solennemente affermata dall'articolo 6". Il capo dello Stato, nel suo messaggio poi ricorda che "le vicende di questi decenni non ci hanno risparmiato momenti di difficoltà, ormai lontani, ma possiamo ben dire che l'Italia, nel percorso che prese avvio dall'accordo De Gasperi-Gruber, è diventata un modello di integrazione e di convivenza per l'intera Europa".