Assistenti civici, Calenda: "Vanno bene in Venezuela"

(Fotogramma)

"La guardia civica va bene per il Venezuela. Pasquale Tridico dell'Inps non ci ha inondato di soldi, Vincenzo Boccia non ha speso 1 euro dei fondi europei e il commissario Arcuri ha fallito. Messaggi paternalistici da questi 3 incapaci sono inaccettabili. Fate il vostro lavoro. Gli italiani hanno fatto il loro". Lo afferma in un video sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. In particolare, l'europarlamentare si sofferma sull'annunciata introduzione della figura degli assistenti civici, che saranno chiamati a vigilare sui comportamenti degli italiani.

"Il ministro Boccia, quello che non riesce a spendere i fondi europei senza cofinanziamento che ci sono stati dati dal primo giorno della crisi, ci dice che assumerà 60mila guardie civiche per controllare i comportamenti degli italiani: è del tutto inaccettabile", dice.

"Come possiamo pensare che 60mila persone, senza arte né parte e formate chissà come, con un bando che arriverà persino in ritardo, si mettano a girare per l'Italia a dire agli italiani cosa devono fare sulla base di norme di cui nessuno capisce nulla", afferma ancora. "Pensiamo sia giusto, lecito, normale che un paese democratico assuma 60mila persone che non hanno nessuna esperienza e che non sono forze dell'ordine per vigilare sul comportamento degli italiani? Questi 3 buffoni, perché di 3 buffoni si tratta, non fanno il loro lavoro. Dicono agli italiani cosa devono fare e lo dicono con tono paternalistico e a tratti severo. Io mi sono stancato parecchio", ribadisce. "Questa cosa della guardia civica non può accadere. Deve accadere che ministri e commissari facciano il loro lavoro".