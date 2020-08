Concorso scuola: come sarà e quando si svolgerà

(Immagine di repertorio - Fotogramma)

"Soddisfazione da parte del Presidente del Consiglio. La sua proposta è stata accolta dalla maggioranza sul concorso straordinario per i docenti". E' quanto si riferisce da fonti di palazzo Chigi in merito all'intesa raggiunta stasera dalla maggioranza, sul nodo concorsi nel dl Scuola, dopo la proposta di mediazione avanzata dal premier Giuseppe Conte.

"Resta la prova selettiva in entrata per l’assunzione di 32 mila insegnanti. Si terrà dopo l’estate -spiegano le stessi fonti- e sarà in forma scritta, con consegna di un elaborato, senza il quiz a risposta chiusa. Una soluzione -si evidenzia- che permette di combattere il precariato garantendo la meritocrazia".