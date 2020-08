Coronavirus, Meloni: "Conte ha 'usato' crisi come opportunità"

(Foto Fotogramma)

"Conte ha pensato che il coronavirus fosse un modo per rafforzare il suo potere. Ha 'usato' la crisi come un'opportunità. Lo afferma Giorgia Meloni alla Verità, portando ad esempio "le conferenze stampa alle 20 per raccontare decreti che non esistevano, gli attacchi alle opposizioni sul Mes. Tutto preparato, come lo show del grillino Ricciardi. Conte, che sapeva, ha fatto la parte dello statista auspicando un dialogo che nello stesso momento fa sabotare dal suo partito, dando poi la colpa a noi della rottura". Del discorso di Ricciardi la cosa più fastidiosa dice ancora la leader di Fratelli d'Italia, "e stata la battuta sui 21 milioni per 25 posti letto. Cinica e ad effetto. Fossero stati davvero 25 morti e altrettante famiglie che piangono, troverei indegno scherzarci su".