Faraone: "Stoppare la sparata di Boccia sulle ronde, una follia"

Fotogramma /Ipa

"Ogni tanto in questo Paese si alza un ministro e ne spara una. Queste figure e metà tra le ronde leghiste ed il lavoro delle forze dell’ordine non le comprendiamo proprio e mi domando cosa sarebbe venuto giù se a proporle fosse stato Matteo Salvini". Lo ha detto Davide Faraone a In viva voce su RadioUno.

"Adesso ci vuole il buon senso di governare al riparo da ogni forma di populismo: già viviamo una condizione difficile, dove due ragazzi che si abbracciano prendono una multa da 400 euro, vogliamo aggiungere anche i cittadini sceriffi? - ha aggiunto il capogruppo di Iv al Senato -. Il fatto poi che il ministro Boccia se ne esca in modo del tutto estemporaneo senza aver condiviso con gli altri ministri, ed in particolare con la ministra Lamorgese, una iniziativa simile è anche preoccupante". "Ora bisogna pensare a stoppare questa follia, Italia Viva ha già presentato una interrogazione in Senato”, ha concluso Faraone.