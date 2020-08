Assistenti civici, Renzi: "Una follia"

Foto Fotogramma

"Come spesso accade la penso come Matteo Orfini #assistenticivici". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, rilanciando il post su Facebook del deputato del Pd che critica la proposta degli assistenti civici.

"Se apri i locali nei luoghi dove ci sono i locali le persone ci vanno. Se non vuoi che ci vadano o vuoi che ci vadano in numero limitato, organizzi prima afflusso, modalità e controlli -scrive Orfini sulla sua pagina Fb-. Non servono assistenti civici. Servono ministri che facciano i ministri e amministratori che facciano gli amministratori. Non una schiera di influencer che commentano indignati le foto del giorno".

Renzi si sofferma sul tema anche nella sua enews. "Un ministro ha annunciato la creazione di un corpo di 60.000 assistenti civici. Boh, solo a me sembra una follia finalizzata ad avere visibilità? Come spesso accade la penso come Matteo Orfini. Non sarebbe meglio valorizzare di più il terzo settore e il servizio civile?", ribadisce.