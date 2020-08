Meloni: "Monopattino per chi abita a via Condotti e lavora a piazza di Spagna"

(Fotogramma)

"Il bonus monopattino dimostra che queste norme sono scritte da gente che abita nella city londinese, perché noi abbiamo a capo della Task force Colao che vive a Londra e mi deve dire come riapro a San Basilio. A Roma ci sono 800mila persone che abitano fuori del raccordo anulare, come ci vanno lavorare con il monopattino?". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Quarta Repubblica'. "Sono norme scritte da gente che abita a via Condotti e lavora a Piazza di Spagna. Almeno mettici il motorino che dal raccordo anulare al centro ci arrivo con il motorino. E poi i motorini li fanno anche le aziende italiane, i monopattini solo quelle cinesi".