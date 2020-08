Open Arms, la 5S Riccardi: "Salvini a processo? Discussione ancora aperta"

Fotogramma

"Salvini a processo? La discussione non è ancora chiusa". Lo dice all'Adnkronos la senatrice M5S Alessandra Riccardi, rispondendo a chi le chiede come voterà domani in Giunta per le elezioni e le immunità sul caso Salvini-Open Arms. A questo punto l'esito del voto di domani si complica ulteriormente dal momento che anche l'ex grillino Mario Giarrusso non esclude un voto per salvare l'ex ministro dell'Interno, accusato di sequestro di persona aggravato ("domani saprete"). "Mi sono fatta una mia idea in scienza e coscienza - aggiunge -. Ma come ho detto, la discussione non è ancora chiusa". Al cronista che la incalza, la pentastellata replica: "Ora come ora non ritengo opportuno rispondere. Proprio perché la discussione non è ancora chiusa".

La Giunta, che sul caso Open Arms si riunisce oggi dalle 18 in sala Koch al Senato, e non a Sant'Ivo alla Sapienza, sede ufficiale dell'organismo presieduto dal senatore Gasparri, avvierà la discussione in vista del voto di domani mattina. Un voto, che - come sottolineano all'Adnkronos fonti parlamentari - in caso di accoglimento della relazione del presidente Gasparri, che chiede di dire no alla richiesta di processo per il leader della Lega, sarà poi portato al vaglio dell'Aula, per un pronunciamento a maggioranza.

Pare probabile che nell'Aula legislativa verrà presentata una richiesta di voto su una mozione in dissenso da quanto deciso dalla Giunta, nel caso di primo voto a favore di Salvini, determinando quindi una seconda votazione a maggioranza assoluta di tutti i senatori, con l'asticella a quota 161.