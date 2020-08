Salvini con i commercialisti contro Saviano

Fotogramma /Ipa

"Mi unisco, con i parlamentari della Lega, all’azione penale promossa dai commercialisti ingiustamente attaccati, e ringraziano tutti i professionisti che stanno aiutando e sostenendo famiglie e imprese in questo difficile periodo". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, riferendosi alla polemica innescata dopo le affermazioni di Roberto Saviano ospite di Fabio Fazio.

Proteste stamane dai deputati e senatori della Lega in commissione di Vigilanza Rai: "A dir poco inaccettabili le offese che Roberto Saviano, ospite di Fazio a 'Che tempo che fa', ha rivolto ai commercialisti italiani legandoli alla criminalità organizzata. Inaudito che parole ingiuriose nei confronti della categoria siano state pronunciate in una trasmissione della Tv di Stato pagata dai cittadini e senza che il conduttore abbia immediatamente preso le distanze da simili offese".

"Il servizio pubblico non può essere scenario di diffamazioni gratuite come quelle pronunciate ieri sera dallo scrittore ovvero che i commercialisti segnalerebbero i clienti in difficoltà agli usurai. Come gruppo Lega esprimiamo la nostra piena solidarietà alla categoria e, non solo attendiamo le scuse formali di Saviano, ma una precisa presa di posizione da Fabio Fazio e dalla rete Rai che deve dare assolutamente voce all'ordine dei commercialisti", aggiungono i leghisti.

"Oggi stesso presenteremo un’interrogazione parlamentare poiché è inaudito che un ospite della Tv di Stato offenda pubblicamente e gratuitamente una categoria di professionisti e onesti lavoratori", concludono.