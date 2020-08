Scuola, dubbi di Pd e Leu su riformulazione emendamento precari

Afp

Vi sarebbero dubbi tra Pd, Leu e Autonomie sulla riformulazione del governo - frutto dell’intesa della notte scorsa- dell’emendamento precari della scuola e del concorso per docenti. A quanto si riferisce in ambienti parlamentari della maggioranza ci sarebbero alcune perplessità.

Oggi il tema non è stato affrontato in commissione al Senato, ci si arriverà domani. E potrebbe manifestarsi, a quanto si spiega, ancora qualche tensione nella maggioranza sul nodo che già ha creato non poche polemiche nelle ultime settimane.