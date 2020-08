Fase 2, Boccia su assistenti civici: "Lavoriamo su bando"

(Fotogramma/Ipa)

Sugli assistenti civici "c’è una richiesta dell’Anci, c’è un confronto tra il mio ministero e il ministero del Lavoro. Ci confronteremo, stiamo lavorando sul bando". Lo ha detto il ministro delle Regioni Francesco Boccia a di Martedì, su La7. "Né milizie, né ronde, né guardie. Gli assistenti civici sono volontari come quelli che sono andati nelle corsie degli ospedali, va cosi da fine marzo. Non dicono, 'allontanati', ma vanno davanti le chiese e verificano quante persone possono entrare, o portano cibo agli anziani. A questo servono, non a fare la guardia civica, una ricostruzione macchiettistica mai scritta né raccontata". La ministra Lamorgese, conclude Boccia, "ha percepito che ci fossero dentro l’ordinanza, ma non c’erano e ci siamo chiariti, profili ambigui. Ma non c’è mai stato scritto pubblica sicurezza. Ci siamo chiariti, ha preso atto di questo".