"Grave errore su pap test", botta e risposta Pd-Meloni

Fotogramma

Botta e risposta (con scuse) via Twitter tra il Pd e Giorgia Meloni. Il tema è la salute delle donne. Tutto nasce sull'account dei deputati Dem, che 'pizzica' la leader Fdi per un passaggio televisivo durante 'Quarta Repubblica' condotta da Nicola Porro su Rete 4, di cui viene data una sequenza 'mixata' in modo da sottolineare la gaffe. "Gravissimo. Giorgia Meloni - si legge nel tweet dei parlamentari Pd - afferma che il pap-test serve a diagnosticare il cancro al seno. Una parlamentare, parlando di un tema delicatissimo per la salute delle donne, dà dunque un’informazione sbagliata, confondendo il tumore al seno con quello all’utero. Da restare basiti".

Meloni replica ammettendo di essere stata vittima di un lapsus: "Chiedo scusa. So a cosa serva il pap test, lo faccio periodicamente insieme alla mammografia. Mi dispiace che si usi un tema così serio per fare polemica. Ma se può servire a ricordare l'importanza della prevenzione va bene anche questo".